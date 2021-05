विराट कोहली से मिली जर्सी को फ्रेम करवाएंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन

सैयद मुश्ताक अली टी-20 टूर्नामेंट में अपने धमाकेदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने वाले युवा बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन आईपीएल 2021 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का हिस्सा रहे। हालांकि, अजहरुद्दीन को आरसीबी की तरफ से प्लेइंग इलेवन में खेलना का मौका नहीं मिला, लेकिन इस दौरान वह विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों के करीब रहे। विराट ने अजहरुद्दीन को साइन की हुई टी-शर्ट भी गिफ्ट की, जिसको केरल के बल्लेबाज ने फ्रेम करवाकर रखने की फैसला किया है।

Going to get this jersey framed 💚 pic.twitter.com/o3iIhU4hJx