क्रिकेट IND vs PAK: टूटेगा बाबर आजम का गुरूर, मोहम्मद आमिर ने माना महामुकाबले में भारत का पलड़ा भारी Published By: Shubham Mishra Sat, 23 Oct 2021 08:08 AM लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

Your browser does not support the audio element.