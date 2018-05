VIDEO: मोहम्मद आमिर की धांसू बॉल ने चंद सैकेंड में उखाड़ दिए विकेट्स

पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हमेशा से ऐसे गेंदबाज देखे गए हैं जिन्होंने अपनी लाजवाब बॉलिंग से दुनिया को हैरान कर दिया है। हाल ही में पाक क्रिकेट टीम के घातक बॉलर मोहम्मद आमिर ने एक ऐसी बॉल डाली कि लोग देखकर दंग रह गए। आमिर की इस बॉल का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है और उन्होंने लोगों को वकार यूनिस और वसीम अकरम की याद दिला दी।

आमिर के धांसू यॉर्कर ने उखाड़ दिए विकेट्स

दरअसल पाकिस्तान टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर गई हुई है। सीरीज शुरू होने से पहले पाक टीम ने इंग्लैंड की 'Kent' क्रिकेट टीम से एक अभ्यास मैच खेला। इस मैच के दौरान मोहम्मद आमिर ने कैंट के बल्लेबाज ए जे ब्लेक को एक बेहतरीन इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली। आमिर की बॉल की इतनी तेजी से आई कि बैट्समैन के कुछ सोचने से पहले ही तीनों विकेट उखड़ चुके थे। आमिर के शानदार विकेट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने पसंद किया है।

आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ खेलने गई है। पहले दौरे पर जाने के लिए मोहम्मद आमिर का नाम फाइनल नहीं हो पाया था। लेकिन अंतिम वक्त पर उन्हें ब्रिटिश वीज़ा जारी किया गया और वो अब इंग्लैंड पहुंचे हैं। हालांकि इस मैच में पाक टीम 168 पर ऑल-आउट हो गई। इसके जवाब में कैंट टीम ने तीन विकेट पर 174 रन बनाए।

यहां देखें आमिर का बेहतरीन यॉर्कर:

Blake bowled by a scintillating yorker from Mohammad Amir for 3.

Kent 174-3 in reply to Pakistan's 168 all out. Crawley joins Denly 91*.

Scorecard & highlights: https://t.co/kTYjcBXdmb pic.twitter.com/tsQeDtWWTV