VIDEO: नाथन लॉयन की गेंद से ऐसी उड़ी मोइन अली की गिल्लियां, सन्न रह गए बल्लेबाज

Ashes 2019, England vs Australia, 1st Test : इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली का संघर्ष ऑस्ट्रेलिया के नाथन लॉयन के साथ अब भी चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर ने मैच के तीसरे तीन मोइन अली को बोल्ड कर दिया। एजबेस्टन में एशेज के पहले टेस्ट के दौरान यह हुआ। नॉथन लॉयन ने पिछले 5 एशेज टेस्ट मैचों की 10 पारियों में 8 बार उन्हें आउट किया है।

नाथन लॉयन की गेंदों को मोइन अली लगातार पढ़ने में असफल रहे हैं। मोइन अली ने गेंद को बिना समझे छोड़ दिया, लेकिन गेंद अंदर आई और उनका ऑफ स्टंप उखड़ गया। आउट होने का उनका यह तरीका काफी हास्यास्पद रहा।

मोइन अली को लग रहा था कि गेंद स्पिन करेगी, यही सोच कर उन्होंने गेंद को छोड़ दिया लेकिन गेंद सीधी रही और वे बोल्ड हो गए। उन्होंने पांच गेंदें खेली और कोई रन नहीं बना पाए।

The ball is Brexit.



The stumps are the economy.



Moeen Ali is Johnson’s Brexit strategy.pic.twitter.com/eiItZuZfIS