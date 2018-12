VIDEO: ऋषभ पंत पर भड़के मिशेल स्टार्क, कहा- Dumb हो क्या 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में मैदान पर खिलाड़ियों के बीच काफी स्लेजिंग और छींटाकशी चल रही है। पर्थ में खेले गए दूसरे टेस्ट में टिम पेन और विराट कोहली के बीच काफी वाकुयद्ध हुआ था। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन स्पीडस्टर मिशेल स्टार्क और ऋषभ पंत के बीच कहासुनी हुई। यह वाकया मैच के दूसरे दिन भारतीय पारी के समाप्त होने पर हुआ।

ऋषभ पंत क्रीज पर रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। मिशेल स्टार्क गेंदबाजी करने आए। मिशेल ने फुल लेंथ गेंद फेंकी। पंत गेंद को मिड ऑन पर खेल कर सिंगल लेने के लिए दौड़े। स्टार्क अगली गेंद फेंकने जा रहे थे, तभी वह स्टार्क के रनअप के बीच आ गए। स्टार्क ने गुस्से में पंत को कुछ कहा।

स्टार्क ने यह भी कहा कि तुम डंब (dumb) हो क्या। ऋषभ पंत इससे बिल्कुल बेपरवाह रहे और उन्होंने रन पूरा किया। ऋषभ पंत विकेट के पीछे भी अक्सर बोलते रहते हैं। वह ऑस्ट्रेलियन मध्यक्रम पर खासतौर से टिप्पणी करते हैं, लेकिन इस बार वह मिशेल स्टार्क की टिप्पणी पर एकदम चुप रहे।

''He's f ing done it again mate! How dumb are ya?!'



