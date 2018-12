INDvsAUS: मिचेल स्टार्क का दावा, हैरान करने वाली होगी मेलबर्न की पिच

मिचेल स्टार्क एंड कंपनी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले तीसर टेस्ट मैच में सरप्राइज फैक्टर की उम्मीद कर रही है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच को डोसाइल होने के बाद पिछले साल ही पुअर रेटिंग दी गई थी, लेकिन अब उम्मीद है कि यहां कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने कहा है कि बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) से भारत के खिलाफ शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच में मेलबर्न की विकेट दोनों टीमों को हैरान करने वाली होगी। इस विकेट को हालांकि, एशेज सीरीज के दौरान अंतराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने खराब बताया था।

ऑस्ट्रेलिया के घरेलू टूनार्मेंट शेफील्ड शील्ड के पहले राउंड के कुछ मैच यहां खेले गए। पिच क्यूरेटर ने इस ड्रॉप इन पिच में हालांकि कुछ बदलाव किए हैं। स्टार्क ने हालांकि माना है कि पिच की स्थिति दोनों टीमों के लिए हैरान करने वाली रहेंगी।

वेबसाइट ईएसपीएनक्रिकइंपो ने स्टार्क के हवाले से लिखा है, “मैं नहीं जानता कि क्या उम्मीद की जानी चाहिए। मैं पिछले साल नहीं खेला था। मैंने बाहर रहकर मैच देखा था। ऐसा लगता है कि शेफील्ड शील्ड के दौरान उन्होंने पिच में कुछ बदलाव किए हैं।”

उन्होंने कहा, “पिछले सप्ताह उन्होंने जो किया है उसे देखकर मुझे लगात है कि यह सभी के लिए हैरानी भरी होगी, लेकिन हमें इस सप्ताह इसका रिव्यू मिल जाएगा। हमें इस सप्ताह काफी मेहनत करनी होगी और फिर हम मेलबर्न पर धयान देंगे।”

इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल से नगेटिव रेटिंग मिलने के बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉ टेस्ट के बाद पिच की सतह को बेहतर बनाने का फैसला किया। इस मैच में पांच दिनों में केवल 24 विकेट गिरी थीं। ऑस्ट्रेलियाके पेसर मिचेल स्टार्क ने स्वीकार किया कि वह नहीं जानते कि यहां की पिच अब कैसे रिएक्ट करेगी। चार टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों देश 1-1 की बराबरी पर हैं।

मिचेल स्टार्क के साथी पीटर सिडल को हालांकि, विश्वास है कि 26 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट में परिणाम जरूर निकलेगा। उन्होंने कहा, पिछले साल मैं नहीं खेला था। मुझे वह टेस्ट बाहर बैठकर देखना पड़ा था। मुझे लगता है कि पिच की स्थितियां अब बेहतर हो गई होंगी। स्टार्क का कहना है कि यह क्रिकेट खिलाड़ियों का पसंदीदा मैदान है। मुझे लगता है कि यहां खिलाड़ी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि यहां की पिच में कुछ चौंकाने वाले फैक्टर जरूर होंगे।

