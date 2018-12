VIDEO: स्टार्क की शानदार इनस्विंगर, यूं उखड़ गए मुरली विजय के स्टंप्स

ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार (15 दिसंबर) को अपनी पहली पारी में 326 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया है। इसके बाद बल्लेबाजी के उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 8 रन के कुल स्कोर पर भारत ने अपने दो विकेट गंवा दिए थे। भारत के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और केएल राहुल पवेलियन लौट चुके हैं।

ऑस्ट्रेलियन पेसर मिचेल स्टार्क ने ओपनर मुरली विजय को एक शानदार इनस्विंगर से बोल्ड कर दिया। विजय गेंद की स्विंग को बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। मुरली ने अपना खाता भी नहीं खोला था। इस तरह लंच से पहले तक भारत का स्कोर एक विकेट पर 6 रन हो गया था।

एडिलेड में हारने के बाद मेजबान ऑस्ट्रेलिया के लिए यह अच्छी शुरुआत रही। विजय ने फुटवर्क का कोई इस्तेमाल नहीं किया। वह क्रीज पर अपनी जगह खड़े रहकर गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे। मिचेल स्टार्क मुरली विजय को 6 बार आउट कर चुके हैं। विजय बहुत टेन्टेटिव खेल रहे थे।

मिचेल स्टार्क ने उनकी इस कमजोरी का पकड़ लिया और उन्हें बोल्ड कर दिया। पिच में बहुत ज्यादा सीम और स्विंग दिखाई दे रहा है।

