VIDEO: स्टार्क की इस गेंद को वॉर्न ने दिया 'बॉल ऑफ द एशेज' का तमगा

पर्थ में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर एशेज सीरीज पर कब्जा कर लिया। तीसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 41 रन से जीत हासिल की। इस टेस्ट मैच में एक गेंदबाज ने सभी दर्शकों का ध्यान खींचा। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने एक ऐसी गेंद फेंकी, जो जिसे बॉल ऑफ एशेज का तमगा दिया गया।

दरअसल, इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान मिशेल स्टार्क ने इंग्लैंड के बल्लेबाज जेम्स विंस को एक ऐसी गेंद डाली, जो आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलती है। अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे स्टार्क ने 144 किमी की रफ्तार से गेंद फेंकी जो पहले मिडिल स्टंप की ओर जाती दिखी, लेकिन गेंद पिच पर गिरते ही टर्न होकर ऑफ स्टंप उड़ा ले गयी।

'Every time you look at that delivery, it just gets better and better' #Ashes pic.twitter.com/ED9xzRCYsR