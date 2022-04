मिसबाह उल हक ने बताया कैसे पाकिस्तान में क्रिकेट हो सकता है 'मालामाल'

मिसबाह उल हक ने कहा कि इमरान खान के विभागीय क्रिकेट और खेलों में इनकी भूमिका को रोकने के फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट का कोई भला नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे पीसीबी को बेहतर बनाया जा सकता है।

इस खबर को सुनें