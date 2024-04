एमएस धोनी को लेकर माइक हसी की ये भविष्यवाणी हुई सच, DC vs CSK मैच से पहले कही थी ये बात

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले से पहले गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम विजय रथ पर सवार थी। टीम ने पॉइंट्स टेबल पर भी नंबर-1 का पायदान कब्जाया हुआ था। हालांकि सीएसके फैंस इसके बावजूद भी खुश नहीं थे। दरअसल, फैंस को पहले दो मैचों में अपने 'थाला' यानी महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करते हुए देखने का मौका नहीं मिला था। विशाखापट्टनम में दिल्ली के खिलाफ हुए मुकाबले में फैंस इसी उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि इस बार तो उन्हें माही बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। दरआसल, धोनी के टी20 करियर में आज तक ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने लगातार 3 मैच में बल्लेबाजी नहीं की हो। ऐसे में फैंस माही को रन बनाता देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

इसके बीच टीम के बैटिंग कोच माइक हसी ने मैच से पहले धोनी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी थी, जो दिल्ली के खिलाफ मैच में एकदम सटीक साबित हुई।

आईपीएल के अधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर माइक हसी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह कहते नजर आ रहे थे 'मैच के आखिरी ओवर के लिए मेरी भविष्यवाणी यह है कि एमएस धोनी बल्लेबाजी करेंगे। भीड़ दहाड़ रही होगी और एमएसडी छक्का मारकर मैच खत्म कर देंगे।'

