माइक हेसन के बधाई संदेश पर रवि शास्त्री ने दिया दिल जीतने वाला जवाब, पढ़ें

रवि शास्‍त्री को टीम इंडिया का हेड कोच बरबरार रखा गया है। कपिल देव की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने 16 अगस्त को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। शीर्ष तीन दावेदारों में रवि शास्‍त्री शीर्ष पर रहे। न्‍यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन इस रेस में काफी कम अंतर से दूसरे स्थान पर रहे।श्रीलंका के पूर्व कोच टॉम मूडी तीरसे स्थान पर रहे। रवि शास्‍त्री से पिछड़ने के बाद माइक हेसन ने उन्हें ट्विटर पर बधाई दी। रवि शास्‍त्री ने भी माइक हेसन के ट्वीट पर दिल जीतने वाला जवाब दिया।

Congratulations @RaviShastriOfc on your reappointed as @BCCI Head Coach. Wish you and the team the best for the coming seasons......👍