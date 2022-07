वसीम जाफर को ट्रोल करने के चक्कर में बुरा फंसे माइकल वॉन, पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने उड़ाई खिल्ली!

सोशल मीडिया पर भारतीय पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन की भिड़ंत का फैंस खूब लुत्फ उठाते हैं। ये दोनों पूर्व खिलाड़ी ट्विटर पर एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान वसीम जाफर को ट्रोल करने का प्रयास में खुद ही बुरा फंस गए। दरअसल, एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया की हार के बाद वॉन ने जाफर को ट्रोल करना चाहा, मगर जल्दबाजी में वह अपने ट्वीट में कुछ गलती कर बैठे। भारतीय पूर्व सलामी बल्लेबाज ने यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया और वॉन की गलती सुधारते हुए उन्हें ट्रोल किया।

IND vs ENG: कोहली-रोहित के खास क्लब में शामिल हुए जसप्रीत बुमराह, जानें ऐसा क्या किया उन्होंने खास?

दरअसल, भारत की हार के बाद माइकल वॉन ने लिखा था 'Just Checking Are OK' मतलब जस्ट पूछ रहा हूं आप ठीक हैं, यहां वॉन आर ओके के बीच यू लगाना भूल गए थे।

वॉन की इस गलती को सुधारते हुए जाफर ने ट्वीट किया 'अत्यधिक उत्साह में आप यू लिखना भूल गए हैं, आप स्कोरलाइन जाकर जैक करें, यह 2-2 है।' वसीम जाफर की इस हाजिर जवाबी को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

हेड कोच राहुल द्रविड़ का 'रौद्र' रूप, बल्लेबाजों को अल्टीमेटम देते हुए कहा- सिलेक्टर्स से करनी पड़ेगी बात

बात मुकाबले की करें तो आखिरी दिन मेजबान टीम को जीत के लिए 119 रनों की दरकार थी, वहीं टीम इंडिया जीत से 7 विकेट दूर थी। जो रूट और जॉनी बेयरस्टो ने पहले ही सेशन में बिना विकेट खोए भारत को धूल चटा दी। रूट ने इस दौरान टेस्ट करियर का 28वां तो बेयरस्टो ने 12वां शतक जड़ा। बेयरस्टो ने पहली पारी में भी भारत के खिलाफ शतक लगाया था।

भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा के शतक की मदद से 416 रन बोर्ड पर लगाए थे। इंग्लैंड पहली पारी में 284 रन पर सिमट गई थी। 132 रनों की बढ़त के साथ भारत ने दूसरी पारी में 234 रन बनाए और मेजबानों के सामने 378 रनों का लक्ष्य रखा।