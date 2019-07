माइकल वॉन ने उड़ाया विराट कोहली का मजाक, भारतीय फैन्स ने यूं दिया जवाब

ICC world Cup 2019, India vs New Zealand Semifinal: न्यूजीलैंड ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए सेमीफाइनल मैच में भारत को 18 रनों से मात दे आईसीसी विश्व कप 2019 के फाइनल में कदम रख लिया है। मंगलवार को बारिश के कारण पूरा न हो सका यह मैच बुधवार को पूरा हुआ। कीवी टीम ने भारत के सामने 240 रनों का लक्ष्य रखा था जिसे भारतीय टीम संघर्ष के बाद भी हासिल नहीं कर पाई और 49.3 ओवरों में सभी विकेट खोकर 221 रन ही बना सकी। भारत की इस हार से सबसे ज्यादा खुश इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन नजर आ रहे हैं।

दरअसल, माइकल वॉन ने भारत की हार के बाद एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में वॉन ने विराट कोहली की एक तस्वीर शेयर की है। यह तस्वीर आईसीसी ने बनाई थी, जिसमें विराट राजा के अंदाज में एक कुर्सी पर बैठे हुए थे।

माइकल वॉन ने मर्फड इमेज पोस्ट की, जिसमें कोहली के हाथ में वर्ल्ड कप का बोर्डिंग पास है। उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा- टिकट प्लीज। बता दें कि यह पहला मौका नहीं था, जब वॉन ने विराट कोहली या टीम इंडिया का मजाक बनाया है।

माइकल वॉन ने इसे ट्वीट भी किया, जिसके बाद भारतीय फैन्स उनपर जमकर भड़के और उन्हें ट्रोल किया।

भारतीय फैन्स ने माइकल वॉन को याद दिलाया कि इंग्लैंड आज तक एक भी बार वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। इसके साथ ही फैन्स ने वॉन को खूब खरी-खोटी भी सुनाई।

How many times has England won World Cup? None 😝 — sarita sharma (@SaritaSapphire) July 10, 2019

Dnt worry tomorrow England going to loose. They don't even need a ticket. 🤣🤣 — samir panda 🇮🇳 (@I_m_samy) July 10, 2019

I was thinking to support England tomorrow but my support goes to aussies now. C'mon aussies. — Ajit Patra 🇮🇳 (@apatra861) July 10, 2019

1.3 billion people will pray that England never wins the world cup 👊😠 — Nitesh Ramesh Deorukhkar (@NiteshRameshDe1) July 10, 2019

बता दें कि मैच के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। वे नई गेंद से सही एरिया में गेंदबाजी कर रहे थे। मुझे लगता है यह न्यूजीलैंड के गेंदाबजों का स्किल लेवल था। रवींद्र जडेजा के लिए अंतिम दो मैच अच्छे रहे। उन्होंने बल्लेबाजी में अपनी योग्यता एक बार फिर साबित की। धौनी ने जडेजा के साथ बढ़िया साझेदारी की, लेकिन हम कुछ रनों से पीछे रह गए। ऐसे में बुरा लगता है- खासतौर पर तब जब आप पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हैं और 45 मिनट का खराब क्रिकेट आपको बाहर कर देता है।