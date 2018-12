इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा- जडेजा को नहीं खिलाकर भारत ने की बड़ी गलती

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच पर्थ में खेला जा रहा है। पर्थ की पिच तेज और बाउंसी है। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच के लिए 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरी है। प्लेइंग इलेवन में रवींद्र जडेजा को शामिल नहीं किया गया है। इस टेस्ट में जडेजा को बाहर बैठना पड़ा है। रविचंद्रन अश्विन की जगह उमेश यादव टीम में शामिल हुए और रोहित शर्मा की जगह हनुमा विहारी अंदर आए। ये दोनों ही खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हुए।

प्लेइंग 11 में रवींद्र जडेजा को शामिल नहीं किए जाने पर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भी भारत की प्लेइंग 11 से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हैं।

उन्होंने टि्वटर पर अपनी राय देते हुए कहा है कि जडेजा को ना खिलाकर भारत ने गलती की। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को यह टेस्ट जीत जाना चाहिए।

माइकल वॉन ने ट्वीट किया- ''रवींद्र जडेजा को नहीं खिलाकर भारत ने बड़ी गलती की है। ना सिर्फ उनकी गेंदबाजी बल्कि 8 नंबर पर उनकी बल्लेबाजी भी टीम इंडिया की ताकत है। अब ऑस्ट्रेलिया को जीत जाना चाहिए।''

Think India have made a mistake not playing @imjadeja ... Not only for his bowling but his Batting at No 8 ... India have a very long tail this Week ... Aussies to win ... #AUSvIND #Perth