ICC CWC 2019: माइकल वॉन ने कहा- जो टीम भारत को हराएगी वही बनेगी विश्व चैंपियन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारतीय क्रिकेट टीम की प्रशंसा करते हुए कहा है कि जो भी टीम मौजूदा विश्व कप में भारत को हराने में कामयाब हो पाएगी वही खिताब अपने नाम करेगी। वॉन ने गुरुवार को ट्वीट किया, 'मैं इस बात पर टिका रहूंगा... जो भारत को हराएगा वही विश्व कप जीतेगा।' भारतीय टीम टूनार्मेंट में अबतक अजेय है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर गुरुवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने वेस्ट इंडीज को 125 रनों से करारी शिकस्त दी। भारत का यह इस विश्व कप में छठा मैच था।

भारत फिलहाल, छह मैचों में पांच में जीत दर्ज कर 11 अंकों के साथ तालिका में दूसरे पायदान पर काबिज है। भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। इस बीच, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी ट्वीट करके भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा, 'इसी तरह से प्रदर्शन का स्तर ऊंचा करते रहो। बहुत बढ़िया।' सुरेश रैना ने ट्वीट किया, 'ऐसा कहा जाता है कि एक सफल टीम संतुलित होती है। भारतीय टीम ने 30 रन कम बनाए, लेकिन गेंदबाजों ने जिम्मेदारी ली। बहुत बढ़िया युजवेंद्र चहल।'

They say the key to a successful team is balance & helping each other out. On a day when it looked like #TeamIndia may have gotten 30 runs short. The bowlers have stepped up in style! Top performance by the lads. Well done @yuzi_chahal @Jaspritbumrah93 @MdShami11 #INDvWI