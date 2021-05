इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर के बीच सोशल मीडिया पर जमकर बयानबाजी चल रही है। इसकी शुरुआत तब हुई, जब वॉन ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताते हुए टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर तंज कसा। उनके इस बयान पर जाफर ने उन्हें अपने स्टाइल में कड़ा जवाब दिया। उन्होंने वॉन को जवाब देने के लिए बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन का सहारा लिया। जाफर के कमेंट के बाद अब एक बार फिर वॉन का रिप्लाई आया है।

माइकल वॉन ने क्या-क्या कहा

कोहली और विलियमसन की तुलना करते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने 'स्पार्क स्पोर्ट' से बातचीत में कहा कि, 'अगर विलियमसन भारतीय होते तो वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते। लेकिन विराट कोहली के रहते उन्हें कभी भी ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वे भारतीय नहीं हैं। मुझे लगता है कि विलियमसन कभी भी विराट की बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स नहीं हैं और वे ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी भारी भरकम कमाई नहीं करते हैं।'

वॉन के इस बयान पर जाफर ने रिप्लाई देते हुए कहा कि, 'एक्स्ट्रा उंगली ऋतिक के पास है पर करता माइकल वॉन है।' जाफर ने अपनी इस पोस्ट को विराट कोहली और केन विलियमसन के साथ टैग भी किया।

जाफर के रिप्लाई पर अब एक बार फिर वॉन ने रिप्लाई दिया है। उन्होंने अब ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'मुझे लग रहा है कि वसीम तुम मेरी बातों से सहमत हो।'

I presume you are agreeing with me Wasim !! 😜😜 https://t.co/vPS2VBB1mf