रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना...माइकल वॉन ने मुंबई इंडियंस के फैसले पर उठाए सवाल

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में रोहित शर्मा को हटाने और उनकी जगह हार्दिक पंड्या को कप्तान बनाने पर सवाल उठाया है। 48 वर्षीय इंग्लिश पूर्व खिलाड़ी ने इसे खेल के इतिहास में अजीब कदमों में से एक बताया है। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से खरीदा था। हार्दिक दो साल पहले एमआई का साथ छोड़कर जीटी गए थे। उनकी अगुवाई में गुजरात दो बार फाइनल में पहुंचा जिसमें एक बार टीम ने खिताब उठाया। वहीं रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस 2013 से 5 बार चैंपियन बन चुकी है।

माइकल वॉन ने मुंबई इंडियंस के इस फैसले पर सवाल बुधवार 27 मार्च की रात को उठाया जब मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 का अपना दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेल रही थी। इस मैच में भी हार्दिक पांड्या की साधारण कप्तानी देखने को मिली। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 277 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगाया, जिसके जवाब में एमआई 246 रन ही बना सकी।

माइकल वॉन ने 'एक्स' पर लिखा, 'रोहित को मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हटाना खेल में अजीब कदमों में से एक है..'

पूर्व इंग्लिश कप्तान ने इसके अलावा साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन की भी जमकर तारीफ की। क्लासेन की 80 रनों की नाबाद पारी के दम पर ही सनराइजर्स हैदराबाद इस विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा था।

वॉन ने उनके बारे में लिखा, 'वैसे .. हेनरिक क्लासेन ऐसे खिलाड़ी हैं ..जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर स्ट्राइकर के रूप में सबसे ऊपर हैं।'

Removing Rohit as skipper of the @mipaltan is one of the stranger moves in sport .. Btw .. Henrich Klassen is some player .. He is right up there with great middle order strikers of a white ball .. #IPL2024