IPL 2022: माइकल वॉन ने बताया कौन है वर्ल्ड का बेस्ट T20 प्लेयर

बटलर ने पिछले साल अक्टूबर में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के बाद से क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में 80.5 की औसत से रन बनाया है और साथ ही इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 154.43 का रहा है। वह आईपीएल 2022 में

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Ezaz Ahmad Tue, 19 Apr 2022 12:49 PM

इस खबर को सुनें