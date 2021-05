इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और वसीम जाफर को सोशल मीडिया पर एक दूसरे के पोस्ट पर मजेदार कमेंट करते हुए अक्सर देखा जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज के दौरान जाफर-वॉन एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आए थे। इसी बीच, एक बार फिर से यह दोनों पूर्व बल्लेबाज ट्विटर पर भिड़ पड़े हैं। दरअसल, माइकल वॉन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह वसीम जाफर को सोशल मीडिया पर ब्लॉक करना चाहते हैं। जिस पर जाफर ने टीम इंडिया की विनिंग सेलिब्रेशन की फोटो शेयर करते हुए मजे लिए हैं। वसीम जाफर के ट्वीट का जवाब वॉन ने बेहद चतुराई के साथ दिया है।

I would never do that Wasim ... No player that got out to my filthy off spin will ever be blocked ... #😜 https://t.co/CfkKk670pt