शाकिब अल हसन के बैन पर दिग्गजों ने कुछ यूं दिए रिएक्शन, जानें किसने क्या कहा

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने शाकिब अल हसन के लिए कड़े प्रतिबंध की मांग की है। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई डीन जोंस इस बात से हैरान हैं कि इस बांग्लादेशी ऑलराउंडर ने ऐसे समय में इन भ्रष्ट पेशकश की रिपोर्ट क्यों नहीं की जब 'खिलाड़ी नियमों के बारे में भली भांति वाकिफ हैं। 32 साल के शाकिब को भारत के संदिग्ध सट्टेबाज दीपक अग्रवाल द्वारा की गई पेशकश की रिपोर्ट आईसीसी की एसीयू इकाई को नहीं करने के लिए मंगलवार को दो साल के लिए प्रतिबंधित किया गया।

माइकल वॉन ने ट्वीट किया, ''शाकिब अल हसन से कोई सहानुभूति नहीं। बिलकुल भी नहीं। इस समय में जब खिलाड़ियों को हर समय बताया जाता है कि वे क्या कर सकते हैं क्या नहीं और क्या चीज उन्हें तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। दो साल का समय क्या काफी नहीं है... क्या इसे और लंबा होना चाहिए था।''

उन्होंने कहा, ''भ्रष्टाचार को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मायने नहीं रखता कि आप किस टीम के लिए खेलते हो। इन दिनों खिलाड़ी बखूबी जानते हैं कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और वे यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें नतीजों के बारे में नहीं पता तो भी उन्हें किसी भी चीज को रिपोर्ट करना होगा।''

For all you abusing I have zero tolerance for corruption .. It doesn’t matter what team you play for .. Players these days know exactly what they can and can’t do .. also know they have to report anything .. if they don’t they know the consequences .. #EndOf — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) October 29, 2019

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज राजा ने कहा कि कोई भी खेल से बड़ा नहीं है। शाकिब इस समय दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर हैं। राजा ने लिखा, ''इसलिए शाकिब अल हसन का प्रतिबंध उन सभी खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के लिए सबक है। अगर आप खेल का अनादर करते हो और निर्धारित नियमों और प्रोटोकॉल की उपेक्षा कर खेल से बड़े बनने की कोशिश करते हो तो नीचे गिरने के लिए तैयार रहो। दुखद।''

So Shakib Al Hasan’s ban has a lesson for all sports lovers and sportsmen: if you disregard the game and try to become bigger than the game by sidetracking the laid rules and protocols then be ready for a fantastic fall! Sad. — Ramiz Raja (@iramizraja) October 29, 2019

पूर्व आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डीन जोंस इस बात को नहीं समझ पा रहे कि शाकिब ने इन पेशकश की रिपोर्ट क्यों नहीं की। उन्होंने लिखा, ''कितनी दफा इन खिलाड़ियों को (इन चीजों के संबंध में) भाषण दिया जाता है? हर टी20 और टी10 मैच या फिर अन्य टूर्नामेंट से पहले आईसीसी और एसीयू के अधिकारी उन्हें बताते हैं।''

How many times are these guys lectured? Before EVERY T20 and T10 and other Tournaments...

The ICC and ACU officials brief them...#deafears https://t.co/0v7HJ1mjmm — Dean Jones AM (@ProfDeano) October 30, 2019

बता दें कि शाकिब को एक पेशकश 26 अप्रैल 2018 में की गई थी जब उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद का सामना किंग्स इलेवन पंजाब से होना था, जिसमें उनकी टीम ने 13 रन से जीत हासिल की थी।

अग्रवाल ने दो अन्य पेशकश की जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान हुई थी जिसमें शाकिब 2017 में ढाका डायनामाइट्स के लिए खेल रहे थे जबकि इसके बाद जनवरी 2018 में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज में हुआ था।