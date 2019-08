टी-20 में शतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचे माइकल क्लींजर

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल क्लींजर टी-20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने यहां जारी टी-20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में यह उपलब्धि हासिल की। 39 साल के क्लींजर ने ग्लूसेस्टरशायर की तरफ से खेलते हुए केन्ट के खिलाफ 65 गेंदों पर 102 रनों की नाबाद पारी खेली।

यह सलामी बल्लेबाज इस टूर्नामेंट के बाद अपने 21 साल के करियर को अलविदा कह देगा। यह उनका टी-20 में आठवां शतक है। वह गेल से पीछे हैं जिनके नाम 21 शतक हैं।

माइकल क्लींजर ने शतकों के मामले में एरोन फिंच और डेविड वॉर्नर सहित भारत के रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। आखिरी टूर्नामेंट में क्लींजर ने ग्लूस्टरशायर से खेलते हुए केंट के खिलाफ मात्र 65 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए। उन्होंने अपनी शतकीय पारी के दौरान 9 चौके और 4 छक्के जड़े और अपनी टीम को क्वार्टरफाइनल में पहुंचाने में सफल रहे।

क्लींजर के बाद एरोन फिंच, डेविड वॉर्नर, ल्यूक राइट, ब्रेंडन मैक्कलम आते हैं, जिनके नाम छह-छह शतक हैं। आईसीसी ने क्लींजर के हवाले से लिखा है, “मुझे पता भी नहीं चला था कि मैंने शतक पूरा कर लिया है, क्योंकि मुख्य स्कोर बोर्ड पर 91 रन थे।”

Most hundreds by an Aussie in T20s:



8 - MICHAEL KLINGER 🔥

7 - David Warner, Aaron Finch

6 - Shane Watson

3 - Adam Gilchrist, Glenn Maxwell



Klinger is the second player after Chris Gayle, to hit 8 T20 hundreds👌👏#GoGlos💛🖤 #LEGEND pic.twitter.com/Q4saXnK9PN