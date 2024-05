MI vs SRH: जानिए किस टीम की जीत से होगा और किन-किन टीमों को फायदा, MI को चीयर करेंगी ज्यादातर टीमें

ऐप पर पढ़ें

MI vs SRH Who will win today? इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। आईपीएल आज का मैच मुंबई इंडियंस अगर जीतती है, तो इससे ज्यादातर टीमों को फायदा मिलेगा, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की जीत से सिर्फ और सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद का फायदा होना है। आईपीएल 2024 पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो अभी तक ना ही कोई टीम आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ के लिए क्वॉलिफाई कर पाई है, और ना ही कोई टीम आधिकारिक तौर पर एलिमिनेट हो पाई है। मुंबई इंडियंस अगर आज हारती है, तो वह आईपीएल 2024 प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन सकती है। चलिए समझते हैं कि आज के आईपीएल मैच में किस टीम की जीत से किसको फायदा मिलेगा।

मुंबई इंडियंस अगर जीत दर्ज करता है, तो इससे चेन्नई सुपरकिंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायन्ट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटन्स और दिल्ली कैपिटल्स इन सबको ही फायदा मिलेगा। दरअसल सनराइजर्स हैदराबाद के खाते में फिलहाल 12 पॉइंट्स हैं, और यह टीम चौथे पायदान पर है। अगर जीत दर्ज कर सनराइजर्स हैदराबाद के 14 पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसे में चेन्नई सुपरकिंग्स, लखनऊ सुपर जायन्ट्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की रेस और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी।

राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों के खाते में 16-16 पॉइंट्स हैं और ये दोनों ही टीमें प्लेऑफ में पहुंचने की सबसे प्रबल दावेदार हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की जीत से इन दोनों की टॉप-2 पोजिशन को थोड़ा खतरा हो सकता है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के लिए प्लेऑफ की दौड़ पहले से ही काफी ज्यादा कांटे भरी है और अगर सनराइजर्स हैदराबाद जीतता है, तो यह रेस और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद को छोड़कर मुंबई इंडियंस समेत बाकी नौ टीमें सनराइजर्स हैदराबाद की हार की दुआ करेंगी।