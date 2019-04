IPL में शानदार शुरुआत के बाद अलजारी जोसफ ने कहा- किसी सपने जैसा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के अपने पहले ही मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए रिकॉर्ड छह विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ का मानना है कि उन्हें टूनार्मेंट में इससे बेहतर शुरुआत नहीं मिल सकती थी।

जोसेफ ने शनिवार को यहां सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 12 रन देकर छह विकेट लिए जोकि आईपीएल के इतिहास में एक मैच में किसी गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 22 साल के इस गेंदबाज ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सोहेल तनवीर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने पहले सीजन में 14 रन देकर छह विकेट चटकाए थे।

'आईपीएल टी-20 डॉम कॉम' ने जोसेफ के हवाले से बताया, “यह मेरे लिए एक सपने की तरह है। उन्होंने कहा कि वह इससे बेहतर शुरूआत की उम्मीद नहीं कर सकता था।”

जोसेफ इस मुकाबले में दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा के स्थान पर खेले थे। उन्होंने कहा, “मैं बस मैदान पर जाकर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था। यह मेरा पहला मैच था और मैं सिर्फ मैदान पर जाकर गेंदबाजी करके विकेट लेना चाहता था।”

मुंबई ने जोसेफ की दमदार गेंदबाजी के दम पर इस मुकाबले में हैदराबाद को 40 रनों से करारी शिकस्त दी। वे तालिका में फिलहाल, चौथे नंबर पर काबिज है जबकि हैदराबाद दूसरे स्थान पर बनी हुई है।

