हिंदी न्यूज़ क्रिकेट Sanju Samson 200th T20 match: संजू सैमसन मैदान पर उतरते ही लगाएंगे दोहरा शतक! मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में हासिल करेंगे ये उपलब्धि

Sanju Samson 200th T20 match: संजू सैमसन मैदान पर उतरते ही लगाएंगे दोहरा शतक! मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में हासिल करेंगे ये उपलब्धि

राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन (Sanju Samson) मुंबई इंडियंस के खिलाफ इस मुकाबले के लिए मैदान पर उतरते ही दो​​हरा शतक लगाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। उनका यह दोहरा शतक रनों का नहीं बल्कि मैचों का

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Sat, 02 Apr 2022 12:13 PM

इस खबर को सुनें