MI vs RR: मुंबई इंडियंस के अगले मैच से पहले छिन सकती है हार्दिक पांड्या की कप्तानी? पूर्व क्रिकेटर के बयान पर छिड़ा विवाद

Will Hardik Pandya steps down from Captaincy of Mumbai Indians after MI vs RR match? इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में सोमवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडिमय पर मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स (MI vs RR) का जो रिजल्ट आया, उसके बाद से एक बाद पर बहस छिड़ चुकी है कि क्या बीच सीजन में हार्दिक पांड्या से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छिन जाएगी? मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2024 ऑक्शन से पहले हार्दिक पांड्या को ऑल कैश डील में गुजरात टाइटन्स से ट्रेड किया और फिर मुंबई इंडियंस का कप्तान बना दिया। पांच बार अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस को खिताब दिलाने वाले रोहित शर्मा इस सीजन में बैटर के तौर पर ही खेल रहे हैं। फैन्स को यह बात शुरू से पसंद नहीं आई है और मुंबई इंडियंस के पहले मैच से ही हार्दिक पांड्या की जमकर हूटिंग हो रही है। होम ग्राउंड पर किसी भी टीम के कप्तान की इस तरह की हूटिंग इससे पहले देखने को नहीं मिली है।

मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स मैच के बाद क्रिकबज पर मनोज तिवारी और वीरेंद्र सहवाग ने मिलकर इस मैच के रिजल्ट पर चर्चा की। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा, 'मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। मुंबई इंडियंस को छह दिन का ब्रेक मिला है, अगले मैच से पहले और ऐसा भी हो सकता है कि इन छह दिनों में हार्दिक पांड्या की कप्तानी चली जाए। हार्दिक से कप्तानी में गलतियां हुई हैं और ऐसा दिखा भी है। वह चाहे गेंदबाजों में बदलाव हो या फिर बैटिंग ऑर्डर में उठा-पटक हो।'

मनोज तिवारी ने कहा, 'हार्दिक ने होम ग्राउंड पर बॉलिंग नहीं की, जहां स्विंग मिल रहा था, वह दिखाता है कि वह दबाव में थे। इसके अलावा बैटिंग ऑर्डर में भी कुछ पक्का नहीं है, कभी तिलक वर्मा ऊपर आते हैं, कभी डेवाल्ड ब्रेविस।' हालांकि मनोज तिवारी की बात से वीरेंद्र सहवाग सहमत नजर नहीं आए। सहवाग ने कहा कि उन्होंने यह बात काफी जल्दी कर दी है क्योंकि मुंबई इंडियंस ने पांच मैच गंवाकर भी खिताब जीता है और अभी हार्दिक को कुछ मैच और मिलने चाहिए।