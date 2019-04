IPL 2019: रणवीर सिंह ने इस क्रिकेटर को कहा- Monster, जानिए क्यों? 

ओपनर लोकेश राहुल (नाबाद 100) के विस्फोटक शतक और क्रिस गेल (63) की आतिशी अर्धशतकीय पारी पर विंडीज के कार्यवाहक कप्तान कीरोन पोलार्ड की 10 छक्कों से सजी 83 रन की तूफानी पारी भारी पड़ गई। मुंबई इंडियंस ने किंग्स इलेवन पंजाब से आईपीएल-12 का सांसों को रोक देने वाला रोमांचक मुकाबला बुधवार को आखिरी गेंद पर तीन विकेट से जीत लिया। कीरोन पोलार्ड की पारी इतनी शानदार थी कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह भी खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाए।

पंजाब ने चार विकेट पर 197 रन का मजबूत स्कोर बनाया लेकिन मुंबई ने सात विकेट पर 198 रन बनाकर मैच जीत लिया। मुंबई ने आखिरी गेंद पर दो रन निकालकर पंजाब को मायूस कर दिया। पोलार्ड ने 31 गेंदों पर तीन चौकों और 10 छक्कों की मदद से मैच विजयी 83 रन ठोके।

कीरोन पोलार्ड के चौके-छक्के देखकर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह भी हैरान रह गए। उन्होंने पोलार्ड की तारीफ करते हुए 'मोंस्टर' कहा। रणवीर ने ट्वीट करते हुए लिखा- पोलार्ड द मोंस्टर! क्या शानदार पारी है। बेस्ट से भी बेस्ट।

POLLARD THE MONSTER!!!!! 🤯🤯🤯🔥🔥🔥 what a stellar innings!!! What conviction!!! Best of the best!!! Captain for the day - leading from the front and inspiring!!! Brilliant !!! 🏏 #MIvKXIP — Ranveer Singh (@RanveerOfficial) April 10, 2019

देखिए, पोलार्ड की पारी की एक झलक

From Sr. & Jr. Pollard, “Mommy, this win is your b’day gift”



Little Kaiden congratulates papa @KieronPollard55 on a fab innings, in an exclusive chat after leading @mipaltan to a famous victory. By @Moulinparikh #MIvKXIP



Watch the full video 📹 👇https://t.co/w4eqLa8pzZ pic.twitter.com/BACnU7O16E — IndianPremierLeague (@IPL) April 11, 2019

मुंबई की जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में ऐसे मनाया गया जश्न

What a victory this for the @mipaltan. The dressing room celebrations say it all 💙💙#MIvKXIP pic.twitter.com/ZXDmrv6Ql3 — IndianPremierLeague (@IPL) April 10, 2019

बता दें कि मुंबई की छह मैचों में यह चौथी जीत है वह तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है जबकि पंजाब की सात मैचों में यह तीसरी हार है और वह चौथे स्थान पर है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)