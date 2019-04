MIvsKXIP: हार के बाद बोले अश्विन- ये खिलाड़ी ले गया मैच हमसे दूर

मुंबई इंडियंस के खिलाफ बुधवार को यहां हुए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के मैच में हार झेलने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने माना कि कीरोन पोलार्ड की दमदार पारी मुकाबले को उनसे दूर ले गई।

पोलार्ड की 31 गेंदों पर 10 छक्के और तीन चौकों की मदद से खेली गई 83 रनों की पारी के दम पर मुंबई ने आखिरी गेंद पर सात विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

मैच के बाद अश्विन ने कहा, “मैच के आखिर में पोलार्ड ने शानदार बल्लेबाजी की और मुकाबले को हमसे दूर ले गए। हमें बहुत सारी सकारात्मक चीजें भी मिली। हमने बल्लेबाजी के दौरान अच्छा मानसिक संतुलन दिखाया। राहुल ने पारी के अंत तक बल्लेबाजी की। हम अपनी योजनाओं को अधिक चतुराई से लागू कर सकते थे। गेल की पीठ में चोट आई है और हमें देखना होगा कि वह कैसे हैं।”

यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी गेंदबाजी और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी? अश्विन ने कहा, “अंकित राजूपत की उंगलियों में चोट लगी थी और उनका पावरप्ले में तीन ओवर करना हमारे लिए बोनस साबित हुआ। हमने फिल्डिंग में निरंतरता नहीं दिखाई, शायद हम और बेहतर कर सकते थे और मैच जीत सकते थे। मैं समझता हूं कि हमने मैच जीतने के लिए प्रयाप्त रन बनाए थे।”

