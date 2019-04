पहले कीरोन पोलार्ड के कंधे पर मारी गेंद, फिर पूछने आए हाल- VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 24वें मैच में मुंबई इंडियंस ने किंग्स इलेवन पंजाब को 3 विकेट से मात दी। इस मैच में हार्दिक पांड्या से भिड़ने के अलावा किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाडी़ हार्डुस विजोइन कीरोन पोलार्ड के साथ भी उलझते हुए नजर आए। केएल राहुल, क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड की शानदार पारियों ने इस मैच को कई रोमांचक पल दिए।

मैच के दौरान कीरोन पोलार्ड और हार्डुस विजोइन के बीच भी बैंटर दिखाई दिया। दरअसलस, विजोइन की एक गेंद कीरोन पोलार्ड को लग गई थी। विजोइन पोलार्ड के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि दर्द तो नहीं है।

इस पर कीरोन पोलार्ड ने इशारों में ही यह कहा कि सब ठीक है।

Where did that ball hit you mate? 😅😅#MIvKXIP pic.twitter.com/TFM9QRjgsk