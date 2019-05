रोहित शर्मा ने बेटी के नाम किया अर्धशतक, VIDEO जीत लेगा दिल

लसिथ मलिंगा (35 रन पर तीन विकेट), जसप्रीत बुमराह (31 रन पर दो विकेट) और हार्दिक पांड्या (20 रन पर दो विकेट) की शानदार गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाईट राइडर्स को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के बेहद महत्वपूर्ण आखिरी लीग मुकाबले में रविवार को आसानी से नौ विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मुंबई ने कोलकाता को सात विकेट पर 133 रन के मामूली स्कोर पर रोकने के बाद ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाकर जीत हासिल कर ली।

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। रोहित शर्मा ने अपना यह अर्धशतक अपनी बेटी समायरा को डेडिकेट किया। अर्धशतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा ने अपने बल्ले को अपने सीने से लगाते हुए मैदान पर इशारों में बताया कि यह अर्धशतक उनकी बेटी के नाम है।

IPL 2019: प्वॉइंट टेबल में फेरबदल, पर्पल और ऑरेंज कैप दावेदारों की लिस्ट देखें

इस मैच को देखने के लिए रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह और बेटी समायरा भी मौजूद थीं। बता दें कि समायरा आईपीएल 2019 के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैचों में अपने पापा को चियर करने स्टेडियम में आई थीं।

मुंबई के लिए लक्ष्य काफी आसान था और उसे इसे हासिल करने में कोई पसीना नहीं बहाना पड़ा। ओपनर क्विंटन डिकॉक ने तेजी से खेलते हुए 23 गेंदों पर 30 रन में एक चौका और तीन छक्के लगाए। डिकॉक और कप्तान रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 46 उन जोड़े। इसके बाद रोहित और सूर्यकुमार यादव ने जमकर खेलते हुए मुंबई को आसानी से जीत की मंजिल पर पहुंचा दिया। रोहित ने 48 गेंदों पर नाबाद 55 रन में आठ चौके लगाए जबकि सूर्यकुमार ने 27 गेंदों पर नाबाद 46 रन में पांच चौके और दो छक्के लगाए। मुंबई ने 16.1 ओवर में मैच समाप्त कर दिया।

आईपीएल के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से रोहित शर्मा का यह वीडियो शेयर किया गया है। फैन्स को यह वीडियो बेहद पसंद आ रहा है।

This one's for you baby Samaira 💙💙 pic.twitter.com/HCrBWfYjMy