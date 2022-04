IPL 2022 KKR vs MI: पैट कमिंस को लेकर सहवाग का ट्वीट- 'मुंह से निवाला छीन लिया'

ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने आईपीएल 2022 के सफर का आगाज दमदार किया है। कमिंस ने अपने पहले मैच में बैट से कमाल किया और आईपीएल इतिहास की सबसे तेज फिफ्टी ठोंकने में केएल राहुल की बराबरी की।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Wed, 06 Apr 2022 11:50 PM

