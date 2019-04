मैच के बाद ऋषभ पंत ने की रोहित शर्मा को गिराने की कोशिश- Video Viral

मुंबई इंडियंस ने अपनी सटीक गेंदबाजी के दम पर यहां फिरोजशाह कोटला मैदान पर आईपीएल के 12वें संस्करण (IPL- 2019) के मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 40 रनों से करारी शिकस्त दी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को पांच विकेट पर 169 रनों का लक्ष्य दिया जिसके जवाब में दिल्ली निर्धारित 20 ओवर में नौ विकेट पर 128 रन ही बना पाई। इस मैच में यूं तो कई रोमांचक पल देखने को मिले, लेकिन मैच के बाद रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के बीच हल्फा-फुल्का मजाक देखने को मिला।



मैच के बाद जब रोहित शर्मा दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे थे, तब ऋषभ पंत ने उन्हें अड़ंगी देकर गिराने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

दरअसल, इस वीडियो में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी लाइन में हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए थे। रोहित शर्मा एक-एक करके सभी खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे थे। इसी दौरान पंत ने रोहित को अड़गी दी। रोहित शर्मा इसमें लड़खड़ा गए। इसके बाद रोहित और पंत दोनों एक-दूसरे से हाथ मिलाकर हंसने लगे।

Pant trying to trip Rohit over, if he keeps doing such things in IPL then surely someone will get injured and Pant will get a chance in the World Cup Squad 😂



Credits : @DavidBrentIPL & @md__007 pic.twitter.com/4W59jsqtmw