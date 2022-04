हिंदी न्यूज़ क्रिकेट MI vs RCB : सूर्यकुमार के सीने पर लगी गेंद, RCB के रिव्यू पर थर्ड अंपायर ने सुनाया ये फैसला

हर्षल पटेल की फुलटॉस गेंद सूर्यकुमार यादव के सीने पर लगी और आरसीबी ने कुमार के खिलाफ रिव्यू लेने का फैसला किया।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Sat, 09 Apr 2022 09:47 PM

