हिंदी न्यूज़ क्रिकेट MI vs CSK: रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL में जीरो पर सबसे ज्यादा बार आउट होने वाले खिलाड़ी बने

MI vs CSK: रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL में जीरो पर सबसे ज्यादा बार आउट होने वाले खिलाड़ी बने

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Thu, 21 Apr 2022 09:32 PM

इस खबर को सुनें