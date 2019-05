IPL 2019 Final, MIvsCSK: धुनाई के बावजूद जानिए रोहित ने क्यों दिया मलिंगा को आखिरी ओवर

मुंबई इंडियंस ने आईपीएल फाइनल (IPL 2019) में हैदराबाद में खेले गए मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स को एक रन से हराकर चौथी बार खिताब जीता। आईपीएल का फाइनल मैच का आखिरी ओवर काफी रोमांचक रहा, जिसने पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया। रोहित शर्मा ने यह आखिरी ओवर अनुभवी गेंदबाज लसिथ मलिंगा को दिया और मलिंगा ने भी रोहित की उम्मीदों पर खरा उतरकर दिखाया।

आईपीएल ट्रॉफी लेने से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने लसिथ मलिंगा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ''मलिंगा वही करते हैं, जो चैंपियंस को करना चाहिए। तीसरा ओवर खराब फेंकने के बावजूद मुझे उन पर पूरा विश्वास था। उन्हें भी खुद पर भरोसा था। मैंने यह सोचा कि हम 20वें ओवर में हार्दिक पांड्या का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि हमें उसी से गेंदबाजी करानी चाहिए जो पहले भी हमारे लिए करिश्मा कर चुका हो।''

रोहित शर्मा ने आगे कहा, ''मलिंगा पहले कई बार टीम के लिए यही कर चुके थे। मलिंगा को गेंद थमाना एक कठिन निर्णय था।'' इस बीच मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने ने रोहित शर्मा मैदान पर बनाई गई रणनीति की तारीफ की। उन्होंने कहा, ''महेंद्र सिंह धौनी के रन आउट होने के बाद मुंबई इंडियंस एक तरह से मैच जीत गई थी। लेकिन कठिन समय में भी रोहित ने संयम बनाए रखा। रोहित ने मौजूद गेंदबाजों का बढ़िया प्रयोग किया। अंतिम ओवर अनुभवी लसिथ मलिंगा से कराना उनकी बेहतरीन निर्णय था।''

चेन्नई सुपर किंग्स को अंतिम ओवर में जीत के लिए 9 रन चाहिए थे, लेकिन मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी की और चेन्नई को जीत से वंचित कर दिया। इससे पहले मलिंगा ने एक ओवर में 20 रन दिए थे। उन्हें दोबारा गेंदबाजी देना कप्तान रोहित शर्मा का एक साहसिक कदम था। लसिथ मलिंगा जब आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए तब शेन वॉटसन क्रीज पर मौजूद थे और जमे हुए बल्लेबाज थे।

लेकिन आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए लसिथ मलिंगा ने दबाव बनाया, जिसके चलते शेन वॉटसन अहम मौके पर आउट हो गए। अंतिम गेंद पर शार्दुल ठाकुर तो दो रन बनाने थे, लेकिन मलिंगा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट (LBW) करके मुंबई को जीत दिला दी। रोहित शर्मा अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 5 बार आईपीएल जीता है। एक बार डेक्कन चार्जर्स के साथ और चार बार मुंबई इंडियंस के लिए। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी में ही आईपीएल के चार खिताब जीते हैं।

Unprecedented scenes from Hyderabad as @mipaltan became #VIVOIPL champs for the 4⃣th time!



Lasith Malinga showing his true class in the last over 😎#MIvCSK pic.twitter.com/ZzVK0KHx5O