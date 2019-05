VIDEO: खून बहता रहा फिर भी बल्लेबाजी करते रहे वॉटसन, अब दुनिया कर रही सलाम

Indian Premier League 2019 final MI vs CSK: चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के फाइनल मैच के बाद इस राज से पर्दा उठाया कि शेन वॉटसन दर्द और खून बहने के बावजूद भी बल्लेबाजी करते रहे थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी शेन वॉटसन की दिलेरी को सलाम किया। फैन्स को जब ये बात पता चली तो सोशल मीडिया पर शेन वॉटसन की तारीफों के पुल बंधने शुरू हो गए। हर कोई वॉटसन को उनकी इस खेल भावना और डेडिकेशन के लिए सलाम कर रहा है।

हरभजन सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए शेन वॉटसन को सलाम किया है। हरभजन ने इंस्टाग्राम पर वॉटसन की एक फोटो शेयर की है, जिसमें उनके पैर से खून निकल रहा है। इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- क्या आप लोग उसके घुटने से निकलते खून को देख सकते हैं। मैच के बाद वॉटसन को छह टांके लगे। वॉटसन को यह चोट उस समय लगी, जब उन्होंने रन आउट होने से बचने के लिए डाइव लगाई थी।

चेन्नई सुपर किंग्स के टि्वटर हैंडिल से भी वॉटसन की इस हिम्मत को सलाम किया गया है।

WHAT DEDICATION?! THIS IS GOD LEVEL! You are one of a kind, champ! #WattoMan #KNEEngaVeraLevel #WhistlePodu4Ever #Yellove #WhistlePodu 🦁💛 pic.twitter.com/0e6SycCSAu

सोशल मीडिया पर भी शेन वॉटसन की जमकर तारीफ की जा रही है।

Omg so it's true! Hatsoff #ShaneWatson for playing with terribly bleeding knee in #IPL2019Final !Respect! Pride of #CSK Im so happy to have met you last #IPL 😊#WhistlePodu #yellove #MIvCSK #MIvsCSK #CSKvsMI #CSKvMI #VIVOIPL #Dhoni #MSDHONI #WattoMan #Watto #Watson @Sonia_N16 https://t.co/AooIgHDVPl