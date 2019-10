BCCI में कुछ ऐसी होगी सौरव गांगुली की नई टीम, देखें फोटो

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अगले अध्यक्ष बनने को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। गांगुली ने मंगलवार को उन सभी भावी अधिकारियों के साथ एक फोटो साझा कि जो उनकी टीम का हिस्सा होंगे। गांगुली के साथ उस फोटो में जय शाह, जयेश जॉर्ज, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, अरुण धुमल और महिम वर्मा हैं।

उन्होंने इस फोटो पर लिखा, 'बीसीसीआई में नई टीम... उम्मीद है कि हम साथ मिलकर अच्छा काम कर सकेंगे। अनुराग ठाकुर शुक्रिया इसके लिए।' गांगुली का निर्विरोध बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष चुना जाना तय है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे जय शाह बीसीसीआई के अगले सचिव होंगे। जयेश जॉर्ज संयुक्त सचिव और अरुण कोषाध्यक्ष के पद पर बैठेंगे। महिम उपाध्यक्ष होंगे। बृजेश पटेल का अगला आईपीएल चेयरमैन बनना तय है।

The new team at. @bcci .. hopefully we can work well .. anurag thakur thank you for seeing this through ⁦@ianuragthakur⁩ pic.twitter.com/xvZyiczcGq