अविश्वसनीय! जो काम विराट, सचिन और स्मिथ नहीं कर सके, इस अफगानी बल्लेबाज ने कर दिखाया, सर डॉन ब्रैडमैन को छोड़ा पीछे

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन को दुनिया का महानतम बल्लेबाज माना जाता है। ब्रैडमैन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करीब 100 की औसत से रन बनाए हैं, दुनिया के दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज भी ब्रैडमैन के औसत के आस-पास नहीं भटक पाए, लेकिन अफगानिस्तान के एक बल्लेबाज ने इस मामले में ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है।

क्रिकेट के मैदान पर कोई भी रिकॉर्ड तोड़ पाना नामुमकिन नहीं होता, इस बात को बहीर शाह ने साबित कर दिया है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ब्रेडमैन का औसत 99.94 का है। बहीर ने फिलहाल ब्रेडमैन को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है। बहीर का औसत 121.77 का है।

बहीर इस समय न्यूजीलैंड में 13 जनवरी से शुरू होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अपने देश की टीम में हैं। 18 साल के बहीर ने अपने पहले मैच में ही 256 रनों की नॉटआउट पारी खेली और इसके बाद भी वो लगातार रन बना रहे हैं। उन्होंने पहली छह पारियों में 831 रन बनाए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

