मयंक अग्रवाल ने डेब्यू टेस्ट में रचा इतिहास, फैन्स बोले- केएल राहुल का करियर खत्म

भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू हुए तीसरे बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन 76 रन की अपनी अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ ही रिकॉर्डबुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। 27 साल के मयंक ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) स्टेडियम पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के पहले दिन भारत की पहली पारी में ओपनिंग क्रम में उतरने के साथ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण कर लिया। जहां एक और लोगों ने सोशल मीडिया पर मयंक की जमकर तारीफ की तो वहीं दूसरी ओर केएल राहुल को ट्रोल किया जा रहा है।

लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने का सपना देख रहे मयंक अग्रवाल ने 161 गेंदों की पारी में आठ चौकों और एक छक्के की मदद से 76 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। मयंक अपनी 76 रन की पारी के साथ ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर पदार्पण करने वाले भारत के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के दत्तु फडकर के नाम था जिन्होंने दिसंबर 1947 में सिडनी में अपने पदार्पण टेस्ट में 51 रन की पारी खेली थी।

केएल राहुल और मुरली विजय के लगातार फ्लॉप होने के बाद मेलबर्न टेस्ट में भारत एक नई ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरा। मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी ने ओपनिंग की। हनुमा विहारी हालांकि, ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए, लेकिन मयंक ने शानदार खेल दिखाया। मयंक के इस शानदार खेल के बाद फैन्स ने केएल राहुल को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया।

सोशल मीडिया पर केएल राहुल को ट्रोल करते हुए फैन्स ने लिखा कि मयंक के आने से अब केएल राहुल के करियर का अंत हो गया है।

Just the presence of Rohit Sharma gives so much of confidence to the team. Sources say, when Mayank Agarwal went for tips from Rohit, he said "Forget about failures. Play confidently as if the selection committee is your family. Look at me!" #Legend — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) December 26, 2018

Mayank Agarwal should thank KL Rahul for his brilliant half century. Had KL played sensibly in past, Mayank wouldn't have been in team. The selfless player KL is (like Rohit), he didn't perform only to sacrifice his place for Mayank. Thank you @klrahul11. — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) December 26, 2018

#MayankAgarwal seems the perfect substitute for KL Rahul & Vijay..runs he scored this innings are more than the runs scored by them in last two matches..#AUSvsIND #AUSvIND #INDvsAUS — tarun bharadia (@TarunBharadia) December 26, 2018

Woke up in the morning feeling hungry, craving for roasted duck but sad that #KLRahul is not playing.. I can do with bread, well played #MayankAgarwal #AUSvIND #ChhodnaMat #SPNSports — Saugat B Rudra (@saugat_tweets) December 26, 2018

KL Rahul promoted #Zero

Mayank Agarwal promoted KGF #AUSvIND — B. Rohith Kumar (@rohithkumar_19) December 26, 2018

बता दें कि कनार्टक के मयंक को ओपनर लोकेश राहुल और मुरली विजय की अनुभवी ओपनिंग जोड़ी को तीसरे टेस्ट से बाहर बैठाने के बाद भारत की टेस्ट टीम में जगह मिली थी। दोनों अनुभवी ओपनरों ने एडिलेड और पर्थ टेस्ट में निराशाजनक प्रदर्शन किया था। मयंक ने नवंबर 2017 में अपने प्रथम श्रेणी करियर का पहला तिहरी शतक बनाया था। उन्होंने कनार्टक के लिए 46 प्रथम श्रेणी और 75 लिस्ट ए मैच खेले हैं। इसके अलावा वह 111 टी-20 मैचों में खेल चुके हैं।

मयंक ने नवंबर 2013 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कनार्टक के लिए पदार्पण किया था। वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली डेयरडेविल्स, राइजिंग पुणे सुपरजाएंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए खेल चुके हैं और फिलहाल किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेल रहे हैं।