VIDEO: केएल राहुल बोले- डोमेस्टिक क्रिकेट से ही मंयक से प्रेरणा लेता हूं 

टेस्ट क्रिकेट में मयंक अग्रवाल की शुरुआत किसी 'परिकथा' से कम नहीं है। पिछले एक साल से भारत के लिए पदार्पण करने का इंतजार कर रहे मयंक का सपना जब हकीकत में बदला तो उन पर भावनाएं हावी होने लगी। जिससे कर्नाटक के इस बल्लेबाज के लिए अपने काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो गया था। दिन के खेल के बाद मयंक अग्रवाल ने अपने बेस्ट फ्रेंड केएल राहुल को एक इंटरव्यू भी दिया। इस वीडियो में इन दोनों दोस्तों ने कई बातें भी शेयर कीं।

कर्नाटक के इस बल्लेबाज ने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में शानदार 76 रन बनाए। मयंक ने कहा, ''जब मैं प्री मैच रूटीन में मैदान पर पहुंचा तो लगा यह बहुत ज्यादा बड़ा मैदान है। मैदान पर लोग बैठे थे, भावनाओं का उतार-चढ़ाव था। ये भावनाएं मैं पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। मेरे लिए यह एक अच्छा दिन था। एमसीजी पर डेब्यू और पहला अर्द्धशतक।''

केएल राहुल ने इस मौके पर कहा कि घरेलू क्रिकेट से ही मयंक उनके लिए प्रेरणा रहे हैं। राहुल ने कहा, ''मैं उनके साथ ड्रेसिंग रूम में रहा और वह मेरे लिए हमेशा प्रेरक रहे हैं। जब हम दोनों साथ खेला करते थे। मैं मयंक को जिम करते और नेट पर शॉट लगाते देखता था।''

मयंक ने अपनी पहली पारी के बाद कहा, ‘भारत के लिए पदार्पण करना शानदार अहसास था। जब मुझे कैप मिली तो मुझ पर भावनाएं हावी थी। मैं अपने बाकी जीवन में इसे सहेजकर रखूंगा। पहला विचार नंबर 295 था (अग्रवाल की भारतीय कैप का नंबर)।’ लेकिन इस मौके पर भावनाएं आप पर हावी हो सकती हैं विशेषकर तब जब आपने ढेरों रन बनाए हों और भारत की ओर से पदार्पण का लंबे समय से इंतजार कर रहे हों।

उन्होंने कहा, ‘भावनाओं को काबू में रखकर एकाग्रता बनाए रखना आसान नहीं था लेकिन ऐसा करने की जरूरत थी। मैं अपनी योजनाओं पर कायम रहा और स्वयं से कहता रहा, ‘मुझे एक योजना को लागू करना है और मैं इस पर कायम रहूंगा।’

'Open'ing up with @klrahul11 & @mayankcricket



Openers, teammates, best buddies on & off the field - KL Rahul interviews Mayank Agarwal to reveal some unknown gems about the debutant - by @28anand



https://t.co/OMtBq9NzQ5 #AUSvIND pic.twitter.com/crvqzoVwbK