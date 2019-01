VIDEO: मंयक अग्रवाल इस इलीट क्लब में सुनील गावस्कर के साथ हुए शामिल

चेतेश्वर पुजारा के सीरीज के तीसरे शतक और सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन गुरुवार (3 जनवरी) को सिडनी में चार विकेट पर 303 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पलड़ा भारी रखा। मेलबर्न टेस्ट से बाहर रहने के बाद सिडनी टेस्ट में वापसी कर रहे लोकेश राहुल (09) एक बार फिर नाकाम रहे और दूसरे ओवर में ही हेजलवुड की गेंद पर पहली स्लिप में शॉन मार्श को कैच दे बैठे। वहीं, दूसरी ओर मयंक अग्रवाल ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन दिखाया।

मयंक ने मेलबर्न टेस्ट के बाद एक बार फिर ठोस बल्लेबाजी करते हुए कुछ अच्छे कवर ड्राइव लगाए। मयंक ने सिडनी में 112 गेंदों का सामना करते हुए 77 रन बनाए। पुजारा और मयंक के बीच 116 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद मयंक एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में नाथन लॉयन की गेंद पर स्टार्क को कैच थमा बैठे और पवेलियन लौट गए।

इससे पहले मयंक अग्रवाल ने मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में 76 रन बनाए थे। सिडनी टेस्ट में 77 रनों की पारी में मयंक ने 7 चौके और दो छक्के भी जड़े। अपनी इस शानदारा पारी के साथ मयंक अग्रवाल ने सुनील गावस्कर और पृथ्वी शॉ के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

ind vs aus: 23 रनों की पारी के दौरान विराट कोहली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को छोड़ दिया पीछे

मयंक अग्रवाल ऐसे तीसरे भारतीय ओपनर बन गए हैं, जिन्होंने अपने करियर की पहली तीन पारियों में दो अर्धशतक जड़े हैं। 27 साल के मयंक ऐसे 8वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 2 बार 50+ बनाया है।

Once again, Mayank Agarwal played beautifully only to give it away in the 70s.



Nonetheless, it was a fighting knock of the highest order!



LIVE on SONY SIX and SONY TEN 3.