VIDEO: 'एक्सिडेंटल क्रिकेटर' हैं मयंक अग्रवाल? कुछ और बनने का था सपना

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर बनी फिल्म 'द एक्सिडेंटल प्राइममिनिस्टर' इन दिनों काफी चर्चा में है। फिल्म का ट्रेलर आते ही उम्मीद के मुताबिक विवादों का दौर भी शुरू हो गया है। इस फिल्म के आने से एक और जो काम हुआ है वह है अंग्रेजी के शब्द 'एक्सिडेंटल' का प्रचलन में आना। जिसका हिंदी में भावानुवाद हुआ 'बिना शख्स की चाहत के उसके जीवन में किसी घटना का होना।' क्रिकेट में भी इन दिनों एक युवा खिलाड़ी काफी चर्चा के केंद्र में है और मजे की बात यह है कि वह भी 'एक्सिडेंटली' क्रिकेटर बन गया। जी हां हम बात कर रहे हैं मयंक अग्रवाल की। आइए हम आपको बताते हैं मयंक अग्रवाल के क्रिकेट बनने की कहानी। मयंक अग्रवाल ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनर के रूप में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया।

मयंक ने नहीं सोचा था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे

अपने पदार्पण टेस्ट मैच में जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क जैसे विश्वस्तरीय तेज गेंदबाजों और नाथन लॉयन जैसे कद्दावर स्पिनर के सामने शानदार 76 रन की पारी खेलने वाले मयंक अग्रवाल दरअसल क्रिकेटर नहीं बल्कि पायलट बनना चाहते थे। मयंक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन सच ही कहा जाता है कि कहीं न कहीं कोई दिव्य शक्ति है जिसने पहले ही आपके जीवन की पूरी पटकथा लिख डाली है। मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की पहली पारी में 76 रन बनाने के बाद मुश्किल पिच पर दूसरी पारी में भी मयंक ने अहम 42 रन बनाए। उसके बाद सिडनी टेस्ट मैच की पहली पारी में एक बार फिर 77 रन की अर्धशतकीय पारी खेल दी। बीसीसीआई टीवी को दिए गए इंटरव्यू में मयंक अग्रवाल ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वह क्रिकेटर नहीं बल्कि पायलट बनना चाहते थे।

