इन खिलाड़ियों ने अपने फोन को लेकर खोले ये राज, देखें- मजेदार VIDEO

India vs South Africa, 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट पुणे में 10 अक्टूबर से खेला जाएगा। विजाग में खेले गए पहले टेस्ट में भारत ने मेहमान टीम को 203 रनों से मात दी थी। अब पुणे टेस्ट को जीतकर भारत की कोशिश सीरीज में अजेय बढ़त बनाने की होगी। वहीं, दक्षिण अफ्रीका भी सीरीज में बराबरी करने के लिए जान लगा देगा। टीम इंडिया के खिलाड़ी वेस्टइंडीज के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप करने के इरादे से नेट्स पर जमकर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ-साथ खिलाड़ी खुद को फ्रेश रखने के लिए मौज-मस्ती भी कर रहे हैं।

इसी कड़ी में पुणे में प्रैक्टिस सेशन के लिए जाते वक्त टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने बस में टाइम पास करने के लिए रैपिड फायर खेलना शुरू किया। इस रैपिड फायर में खिलाड़ियों के फोन और सोशल मीडिया से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए। इस रैपिड फायर में मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, ऋद्धिमान साहा, उमेश यादव और चेतेश्वर पुजारा ने हिस्सा लिया। इस मजेदार रैपिड फायर गेम का वीडियो बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से शेयर किया है।

मोस्ट यूस्ड हैशटैग

मयंक अग्रवाल- ऐश करो मयंक

हनुमा विहारी- कोई हैशटैग यूज नहीं करता

ऋद्धिमान साहा- कोई हैशटैग यूज नहीं करता

उमेश यादव- हैशटैग ट्रैवल के लिए यूज किया है

चेतेश्वर पुजारा- हैशटैग ट्रैवल के लिए यूज किया है

सबसे ज्यादा कौन सी ऐप का इस्तेमाल करते हैं

मयंक अग्रवाल- इंस्टाग्राम

हनुमा विहारी- इंस्टाग्राम

ऋद्धिमान साहा- व्हॉट्सऐप

उमेश यादव- व्हॉट्सऐप

चेतेश्वर पुजारा- व्हॉट्सऐप

आखिरी कॉल जो आपने मिस की

मयंक अग्रवाल- दादी की कॉल

हनुमा विहारी- आज सुबह पत्नी की कॉल मिस की

ऋद्धिमान साहा- हमेशा ही मिस करता हूं, क्योंकि फोन साइलैंट रहता है

उमेश यादव- पत्नी की कॉल

चेतेश्वर पुजारा- पत्नी की कॉल

आखिरी मैसेज किसे भेजा था

मयंक अग्रवाल- पत्नी को

हनुमा विहारी- पत्नी को बताया की प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं

ऋद्धिमान साहा- पत्नी को

उमेश यादव- दशहरे अभी बहुत मैसेज आए हैं

चेतेश्वर पुजारा- पत्नी पूजा को

आपका पहला फोन

मयंक अग्रवाल- नोकिया 1100

हनुमा विहारी- नोकिया

ऋद्धिमान साहा- नोकिया

उमेश यादव- पहला फोन मेरे भाई ने दिया था और वह था नोकिया

चेतेश्वर पुजारा- मॉडल याद नहीं, लेकिन नोकिया का था

पहली यादगार परफॉर्मेंस

मयंक अग्रवाल- अपने पहले वनडे गेम में 160 रन बनाए थे

हनुमा विहारी- हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ

ऋद्धिमान साहा- मैंने 20 बॉल में 52 रन बनाए थे

उमेश यादव- साउथ जोन, जब मेरा परफॉर्मेंस 5-4 था

चेतेश्वर पुजारा- जब 13 साल का था तब 306 रन बनाए थे। यह बड़ौदा के खिलाफ था और मेरा पहला यादगार परफॉर्मेंस था सौराष्ट्र टीम के लिए

