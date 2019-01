मयंक अग्रवाल के बैट में क्या है वो खास बात, जो सोशल मीडिया पर हो रही वायरल

मेलबर्न टेस्ट से ऑस्ट्रेलिया में अपने टेस्ट करियर का आगाज करने वाले भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में 76 रनों की पारी खेलकर उन्होंने बता दिया था कि उनका यह सफर लंबा होने वाला है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन भी मयंक ने शानदार 77 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के भी लगाए। मयंक ने जिस बल्ले से यह ताबड़तोड़ पारी खेली, सोशल मीडिया पर उसकी जमकर चर्चा हो रही है।

एक बार फिर ठोस बल्लेबाजी करते हुए कुछ अच्छे कवर ड्राइव लगाए। मयंक ने सिडनी में 112 गेंदों का सामना करते हुए 77 रन बनाए। पुजारा और मयंक के बीच 116 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद मयंक एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में नाथन लॉयन की गेंद पर स्टार्क को कैच थमा बैठे और पवेलियन लौट गए।

मयंक अग्रवाल ऑस्ट्रेलिया में जिस बल्ले से खेल रहे थे, उस पर किसी भी तरह का कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ था। यानि मयंक के बल्ले को अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है। ऐसे में सोशल मीडिया पर मयंक के बल्ले को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

फैन्स सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अब मयंक अग्रवाल को स्पॉन्सर मिल जाना चाहिए। कुछ का कहना है कि अब देर नहीं है, जल्द ही उनके पास स्पॉन्सर की लाइन लग जाएगी।

With @mayankcricket showing the makers name so often it is time for the sponsors to start displaying their name on his bat. Beautiful batting by #MayankAgarwal today at #SCG #INDvAUS — Vidit (@Mr_Vidit) January 3, 2019

Maybe by the next series, one of @klrahul11's sponsors will have pulled out and signed Mayank Agarwal. He totally deserves a bat sticker by now. #AUSvIND — Sohini (@Mittermaniac) January 3, 2019

I hope Mayank Agarwal doesn't have one bat sponsor. It's nostalgic like this. #AUSvIND — KASHISH (@crickashish217) January 3, 2019

Time for a sponsor for mayank Agarwal's bat! — Avinash (@avinashbala1570) January 3, 2019

It doesn't matter if you are not the first choice for a job. Once you get it, be like Mayank Agarwal. — Naomi Datta (@nowme_datta) January 3, 2019

#MayankAgarwal deserves every bit of applause for batting the way he has been doing. He got lucky and is making the most of it. #INDvsAUS — Biswadeep Ghosh (@biswadeepg) January 3, 2019

मेलबर्न टेस्ट से बाहर रहने के बाद सिडनी टेस्ट में वापसी कर रहे लोकेश राहुल (09) एक बार फिर नाकाम रहे और दूसरे ओवर में ही हेजलवुड की गेंद पर पहली स्लिप में शॉन मार्श को कैच दे बैठे, जिसके बाद उनकी भी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है।

बता दें कि जनवरी 2018 से विदेशी सरजमीं पर 12 टेस्ट में भारत की यह (मयंक अग्रवाल और केएल राहुल) छठी सलामी जोड़ी थी। इस दौरान विदेशी सरजमीं पर 23 पारियों में सलामी साझेदारी का औसत सिर्फ 21.56 रहा है।