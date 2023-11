न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते प्रमुख गेंदबाज वर्ल्ड कप 2023 से हुआ बाहर; काइल जैमीसन की एंट्री

ऐप पर पढ़ें

Matt Henry has been ruled out of the World Cup 2023: वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। खिलाड़ियों की चोट से परेशान इस टीम को एक और बड़ा झटका मैट हैनरी के रूप में लगा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चोटिल हुए हैनरी हैमस्ट्रिंग इजरी के चलते वर्ल्ड कप 2023 से ही बाहर हो गए हैं। MRI रिपोर्ट में उनकी ग्रेड-2 की इंजरी पाई गई है जिससे रिकवर करने में हैनरी को 2 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है। ऐसे में न्यूजीलैंड क्रिकेट ने मैट हैनरी के रूप में काइल जैमीसन को स्क्वॉड में जोड़ने का फैसला किया है। बता दें, न्यूजीलैंड की टीम में हैनरी के अलावा केन विलियमसन, लॉकी फर्ग्युसन, मार्क चैपमैन और जिमी नीशम भी चोटिल हैं।

न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने कहा कि पूरी टीम हैनरी के बारे में सोच रही थी और उनके वर्ल्ड कप 2023 से बाहर होने से पूरी टीम निराश है। उन्होंने कहा 'मैट लंबे समय से हमारी वनडे टीम का अहम हिस्सा रहे हैं और इस टूर्नामेंट के अंत तक पहुंचते-पहुंचते उन्हें बाहर होते देखना बेहद निराशाजनक है। पिछले कुछ सालों से वह आईसीसी के टॉप-10 गेंदबाजों में हैं, जो उनकी क्लास और कौशल का प्रमाण है। इसके अलावा, मैट एक ग्रेट टीम मैन हैं और हम सभी उनके व्यक्तित्व और अनुभव को मिस करेंगे।'

जैमीसन गुरुवार देर रात बेंगलुरु पहुंच गए हैं और आज यानी शुक्रवार को उनके टीम के साथ ट्रेनिंग करने की उम्मीद है। जैमीसन इससे पहले टिम साउदी के कवर के रूप में टीम के साथ थे।

स्टीड ने कहा कि जरूरत पड़ने पर जैमीसन पाकिस्तान के खिलाफ शनिवार को मैच खेलने के लिए तैयार होंगे।

बता दें, न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 पॉइंट्स टेबल में 7 में से 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ चौथे पायदान पर है। टीम का आगाज तो इस टूर्नामेंट में अच्छा रहा था, मगर पिछले तीन मुकाबलों में हार की हैट्रिक लगाकर न्यूजीलैंड ने अपना सिरदर्द बढ़ा लिया है। अब सेमीफाइनल में पहुंचने की उनकी राह कठिन हो गई है।