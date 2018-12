बांग्लादेश के वनडे कप्तान मशरफे मुर्तजा का राजनीति में शानदार डेब्यू, जीता चुनाव

बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर और वनडे टीम के कप्तान मशरफे मुर्तजा ने राजनीति में अपना शानदार डेब्यू किया है। बांग्लादेश के 11वें आम चुनावों में मुर्तजा ने नरैल सीट से बड़े वोट अंतर से जीत हासिल की है। मशरफे बांग्लादेश टीम के कप्तान होने के साथ ही टीम के मुख्य गेंदबाज भी हैं। वह निचले क्रम में अपनी धुंआधार बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने मुर्तजा को नरैल-2 निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया था।

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मशरफे मुर्तजा को कुल 2 लाख 74 हजार 418 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ आठ हजार छह वोट मिले। यानि उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार से करीब 34 गुना ज्यादा वोट हासिल किए।

हालांकि, मुर्तजा ने इससे पहले राजनीति में जाने के अपने फैसले का बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि वह क्रिकेट करियर से संन्यास लेने के बाद राजनीति में आना चाहते हैं और यही बेहतर भी है, लेकिन इसके बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली।

