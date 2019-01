मार्टिन गप्टिल ने जड़ा 2019 का पहला शतक, रोहित और धौनी को छोड़ा पीछे

टेस्ट सीरीज में जीत के बाद न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ गुरुवार (3 जनवरी) को तौरंगा में हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के साथ विश्व कप की तैयारी के लिए उतरी है। श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराकर न्यूजीलैंड टेस्ट रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने श्रीलंका के खिलाफ माउंट मंगनुई के बे ओवल मैदान पर खेले जा रहे पहले वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के ओपनर मार्टिन गप्टिल ने साल 2019 का शुरुआत शानदार शतक के साथ की। इस शतक के साथ ही गप्टिल ने रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धौनी को पीछे छोड़ दिया है।

यह मार्टिन गप्टिल की 14वीं वनडे सेंचुरी है। इस शानदार शतकीय पारी को खेलते हुए उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैक्कुलम को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 6000 से ज्यादा रन बना लिए हैं। मैक्कुलम ने 260 मैचों में 30.41 की औसत से 6083 रन बनाए थे। वहीं, गप्टिल ने मैक्कुलम को पीछे छोड़ते हुए 160* मैचों में 43.67 की औसत से 6114 रन बना लिए हैं।

मार्टिन गप्टिल ने इसी के साथ भारत के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को भी एक रिकॉर्ड में पीछे छोड़ दिया है। गप्टिल ने 6000 रन पार करने के लिए 160 मैच खेल हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 86.63 रहा और अधिकतम स्कोर 237 रन है।

वह इस माइलस्टोन तक सबसे तेजी से पहुंचने वाले 8वें बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे तेजी से 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों में सबसे पहला नाम दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला का है। उन्होंने 123 पारियों में इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। वहीं, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को इस मुकाम पर पहुंचने में 123 पारियां लगी थी। वेस्टइंडीज के लीजेंड क्रिकेटर विवियन रिचर्डस ने 141 पारियों में इस माइलस्टोन को छुआ था।

रोहित शर्मा को 6000 वनडे रन पूरे करने में 162 पारियां लगी थी तो वहीं, महेंद्र सिंह धौनी ने 166 पारियों में 6000 वनडे रनों का आंकड़ा छुआ था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 371 रन बनाए हैं। इनमें से मार्टिन गप्टिल ने शानदार 138 रनों की पारी खेली है। उनके अलावा जेम्स नीशम ने 13 गेंदों पर 47 रनों की बेहतरीन पारी खेली है।

