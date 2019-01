AUSvsSL; 2nd Test: मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया को दिलाई बढ़त

ब्रिस्बेन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच (दिन-रात) में अपने गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर श्रीलंका को पहली पारी में 144 रन के स्कोर पर समेटने के बाद मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड (84) और मार्नस लाबुशेन (81) की पारियों के दम पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ संभाला बल्कि पहली पारी में 323 के कुल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सुरंगा लकमल (पांच विकेट) की अगुआई में गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के दम पर श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हालांकि ज्यादा आगे नहीं जाने दिया।

ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 179 रनों की बढ़त ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में एक विकेट के नुकसान पर 17 रन बना लिए हैं और वह अभी भी मेजबान टीम से 162 रन पीछे है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन की शुरुआत दो विकेट के नुकसान पर 72 रनों के साथ की और मार्नस हैरिस 44 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। नाथन लॉयन भी 82 के कुल स्कोर पर लकमल का शिकार बने। इसके बाद लाबुशेन और हेड ने टीम को संभाला और पांचवें विकेट के लिए 166 रनों की साझेदारी की। लाबुशेन 248 के कुल स्कोर पर आउट हुए तो वहीं हेड 272 के कुल स्कोर पर पवेलियन लौटे।

