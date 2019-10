INDvsSA: 'मार्क बाउचर को दक्षिण अफ्रीका का कोच बनाना चाहिए'

India vs South Afica: दक्षिण अफ्रीका की भारत के हाथों टेस्ट सीरीज में 0-3 से करारी हार पर चिंता व्यक्त करते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने मंगलवार को पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर को टीम का कोच बनाने की अपील की। भारत ने रांची में तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच पारी और 202 रन से जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप किया। इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीकी टीम किसी भी समय मुकाबले में नहीं दिखी।

माइकल वॉन ने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड को पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ओर ऑलराउंडर जैक कैलिस से भी सलाह लेने के लिए कहा। वॉन ने ट्वीट किया, ''दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट टीम खेल के लिए वास्तव में चिंता का विषय है। खेल को मजबूत दक्षिण अफ्रीकी टीम चाहिए। यह समय है जबकि मार्क बाउचर टीम की जिम्मेदारी संभाले। इसके अलावा ग्रीम स्मिथ और जैक कैलिस का भी किसी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए।''

