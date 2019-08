एमएस धौनी पर अपने बयान के लिए मनोज तिवारी को देनी पड़ी सफाई

महेंद्र सिंह धौनी पर दिए गए अपने बयान को लेकर क्रिकेटर मनोज तिवारी को सोशल मीडिया पर सफाई देनी पड़ी है। दरअसल, मीडिया में एक खबर चल रही थी कि मनोज तिवारी ने चयनकर्ताओं को पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धौनी के भविष्य पर कड़े फैसले लेने की बात कही है। धौनी के फैन्स मनोज तिवारी के उनके इसी बयान के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगे। इसके बाद मनोज तिवारी ने खुद ट्वीट कर इस बारे में अपनी सफाई दी है।

Don’t believe everything u read on the internet just because there is a picture wit a quote next to it 👍



The problem wit quotes on the Internet is u can never be certain they r authentic 👍



Silence can never be misquoted 👍 pic.twitter.com/VULEzJJ6zq