कप्तान मनीष पांडे ने शतक ठोक IND A को NZ A पर दिलाई 5 विकेट से जीत

मनीष पांडे ने कप्तानी पारी खेलते हुए नाबाद शतक ठोक कर भारत ए को दूसरे अनधिकृत वनडे मैच में न्यूजीलैंड ए पर छह गेंद रहते 5 विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के साथ तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद न्यूजीलैंड ए ने अच्छी शुरूआत की। उसके लिए सलामी बल्लेबाज जॉर्ज वर्कर ने 99 और विल यंग ने 102 रन की शतकीय पारी खेली। जिसकी मदद से न्यूजीलैंड ए की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 299 रन का अच्छा स्कोर खड़ा किया। भारत ए के लिए नवदीप सैनी और खलील अहमद ने 2-2 विकेट हासिल लिए।

A very impressive chase led by India A captain Manish Pandey with 111*. India A win the series with a game to go. New Zealand A looking to finish strong on Tuesday in the final match. #NZAvINDA pic.twitter.com/K79lzWwrvW